Собаки Метшина и суперфинал «Безнен заман»: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграм» 22 ноября

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин опубликовал фотографии со своими любимыми питомцами — собаками Марусей, Джесси и Чичей. В лучших традициях аккаунтов селебрити глава района получил множество восторженных комментариев.

Глава Апастовского района Равиль Хисамутдинов похвастался призовым местом своей команды в суперфинале фестиваля «Наше время — Безнен заман». Апастовская молодежь заняла в нем третье место.

К участию в благотворительной акции призвал глава Высокогорского района РТ Рустам Калимуллин. Он напомнил подписчикам, что 3 декабря в мире отмечают Международный День людей с ограниченными возможностями. В районе пройдет акция «От сердца к сердцу».

Еще накануне пост в честь Дня матери выложил глава Дрожжановского района Марат Гафаров. Он посвятил своей матери стихи, выражающие благодарность и говорящие о ее важности и незаменимости.

Актанышский глава Энгель Фаттахов выложил фото с лыжной прогулки в вечернем лесу. Темное небо, снег — все это смотрится гораздо органичнее, чем на фотографиях с летних пробежек бывшего министра образования Татарстана.