В декабре Росгидромет прогнозирует дефицит осадков в Татарстане

В декабре Росгидромет прогнозирует дефицит осадков в Татарстане. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Дефицит осадков прогнозируется на юго-востоке европейской территории страны (Черноземье, Краснодарский край, Ростовская область, Ставрополье, Ульяновская область, Татарстан, Самарская область, Нижняя Волга, а также юг Волгоградской и Астраханской областей, Башкирия)», — цитирует Вильфанда «РИА Новости».

Фото: kzn.ru

Также осадков будет недоставать на юге Урала до Оренбурга, в Якутии, Забайкалье, Амурской области. А вот на Чукотке и на Камчатке, в Приморском крае и на Сахалине будет избыток осадков.



Ранее синоптики Татарстана рассказали, что со среды в республике ожидается резкое похолодание. В первый день декабря Татарстан будет находиться на периферии гребня Сибирского антициклона, осадков также не ожидается, но утром и ночью возможен туман. Температура воздуха ночью понизится до -15 градусов (при прояснениях до -21 градуса), днем — от -6 до -11 градусов.



Ольга Плешкова