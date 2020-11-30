Аналитики: уровень обеспечения автомобилями в Казани выше, чем в Москве

Фото: Роман Хасаев

Эксперты аналитического агентства «Автостат» провели исследование парка транспортных средств. Выяснилось, что в России 309 легковых автомобилей в среднем приходится на 1 тысячу жителей. По Казани этот показатель равняется 301 автомобилю, что выше Москвы — 287 автомобилей.

Лидером по уровню автомобилизации стал Краснодар, где на 1 тысячу жителей приходится 347 автомобилей. Далее в рейтинге располагается Самара (331), Санкт-Петербург (317) и Воронеж (315). Показатель Тольятти полностью совпадает со средней статистикой — 309 легковых автомобилей на 1 тысячу жителей.



Напомним, что в Татарстане продолжает расти число транспортных средств — причем касается это почти всех категорий, не только наземного транспорта, но и катеров, яхт, а также воздушных судов. Согласно данным статистики, общее количество транспортных средств, зарегистрированных в Татарстане, за 2019 год увеличилось почти на 40 тысяч единиц. Подробнее — в материале «Реального времени».

Екатерина Андреева