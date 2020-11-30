ЦБ РФ: сокращение ВВП России в 2020 году составит около 4%

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Центробанк ожидает сокращение ВВП в России в 2020 году на 4%. В первом квартале 2021 года ЦБ РФ ожидает возобновление восстановительного роста.

По мнению регулятора, ухудшение эпидемиологической ситуации продолжит влиять не деловую активность, однако не так сильно, как во время самоизоляции.

«Тем не менее с учетом данных за третий квартал и октябрь сокращение ВВП по итогам 2020 года будет ближе к 4%. В первом квартале 2021 г. ожидается возобновление восстановительного роста», — передает ТАСС сообщение регулятора.

Ранее глава Счетной палаты России Алексей Кудрин спрогнозировал спад российской экономики до 4,5%.



Ольга Плешкова