Елку в казанском парке Черное озеро устанавливают на катке
Новогодняя елка в парке Черное озеро переехала. Главный символ праздника устанавливают не в привычном месте, а посреди катка.
Как пояснили «Реальному времени» в Дирекции парков и скверов, елка в привычном месте в парке Черное озеро не появится.
«В этом году должны достроиться исторические павильоны, поэтому мы посчитали, что перенести елку в эту часть парка, установить ее на катке, будет хорошим решением», — прокомментировали «Реальному времени» в пресс-службе Дирекции парков и скверов.
Ранее сообщалось, что каток в казанском парке «Черное озеро» откроют к середине декабря.
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