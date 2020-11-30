Елку в казанском парке Черное озеро устанавливают на катке

Новогодняя елка в парке Черное озеро переехала. Главный символ праздника устанавливают не в привычном месте, а посреди катка.

Как пояснили «Реальному времени» в Дирекции парков и скверов, елка в привычном месте в парке Черное озеро не появится.

Фото: читатель realnoevremya.ru

«В этом году должны достроиться исторические павильоны, поэтому мы посчитали, что перенести елку в эту часть парка, установить ее на катке, будет хорошим решением», — прокомментировали «Реальному времени» в пресс-службе Дирекции парков и скверов.

Фото: читатель realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что каток в казанском парке «Черное озеро» откроют к середине декабря.



Ольга Плешкова