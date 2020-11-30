В МВД прокомментировали жалобу женщины на сотрудников ГИБДД, которые оставили ее и детей замерзать в машине

В МВД по Татарстану прокомментировали ситуацию на 212 км автодороги Казань — Оренбург, произошедшую 29 ноября. В ведомстве сообщили, что сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль для проверки документов, однако водитель игнорировал требования проверяющих. В машине помимо мужчины находились его жена и двое детей.

«Целенаправленно затягивал время общения с сотрудниками, вел себя неадекватно, провоцируя конфликтную ситуацию», — прокомментировали поведение водителя в МВД по РТ.

На нарушителя был составлен протокол по статье 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»), после чего его доставили в ОМВД РФ по Альметьевскому району РТ.

Женщине, которая находилась в машине, сотрудники ГИБДД предложили помощь, чтобы она смогла связаться с родственниками, и проинформировали об автомобиле с пассажирами ближайший экипаж инспекторов Госавтоинспекции.

По словам пассажирки автомобиля, инспекторы час держали ее мужа в своей машине после чего увезли. Она заявила, что предупреждала сотрудников ГИБДД, что не имеет прав, однако они не оказали ей помощь. На заявки по номеру 112 также никто не ответил.

Позже женщину и ее детей с трассы забрали родственники.

Ранее в Татарстане ГИБДД представила ролик с самыми жуткими авариями, снятыми на видеорегистраторы.



Татьяна Демина