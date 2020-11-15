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ГИБДД Татарстана опубликовала видео с самыми жуткими авариями

23:25, 15.11.2020
ГИБДД Татарстана опубликовала видео с самыми жуткими авариями
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане ГИБДД представила ролик с самыми жуткими авариями, снятыми на видеорегистраторы. Видео посвящено Дню памяти жертв ДТП, его опубликовал полк ДПС Казани в Instagram.

Также ГИБДД в Татарстане выложила ролик с актером казанского ТЮЗа Ильнуром Гарифуллиным. Видео призвано напомнить о том, как хрупка человеческая жизнь и как важно сохранять бдительность на дорогах и водителям, и пешеходам.

Ранее директор по инновациям ООО «Автодория» Антон Куховаренко рассказал «Реальному времени», как сейчас современные технологии помогают снизить смертность на дорогах.

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