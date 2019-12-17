В Оренбуржье пенсионер нашел и вернул инкассаторскую сумку с 1 млн рублей

Фото: пресс-служба УМВД по Оренбургской области

В Оренбургской области пожилой житель нашел потерянную инкассатором сумку, в которой лежал 1 млн рублей. Мужчина сдал находку в полицию.

По данным регионального управления МВД, инкассатор, получив выручку в одной из организаций, положил сумку с деньгами на крышу служебного автомобиля. Потом он сел в машину и поехал к банку, забыв сумку на крыше. Позже, хватившись сумки, он стал ее искать, а затем сообщил о происшествии в правоохранительные органы, передает пресс-служба УМВД по Оренбургской области.

Сумку тем временем нашел и отнес в полицию 72-летний местный житель. Пенсионер пояснил, что увидел ее на дороге.

«Все имеющиеся в сумке денежные средства, а это более 1 млн рублей, находились на месте», — отмечает пресс-служба.

Сумка была возвращена инкассатору.

Ранее «Реальное время» писало о любопытных фактах службы инкассаторов.