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В Татарстане временно ограничат движение транспорта на автодороге М-7 «Волга» — Мамадыш

13:24, 30.11.2020
В Татарстане временно ограничат движение транспорта на автодороге М-7 «Волга» — Мамадыш
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане 1 декабря вводится ограничение движения транспорта на региональной автодороге М-7 «Волга» — Мамадыш. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Недоступен для движения будет участок на 1,2 км трассы. Ограничение будет действовать с 16.00 до 18.00.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Ограничительные меры связаны с монтажом П-образной металлоконструкции на 1,2 км дороги.

Напомним, что в Казани продолжают действовать ограничения движения транспорта и пешеходов по ряду улиц.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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