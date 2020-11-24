В Казани ограничено движение транспорта и пешеходов по ряду улиц

В Казани на ряде улиц установлено ограничение движения пешеходов и транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Ограничение движения транспорта установлено на участке улицы Минской возле дома 110 по улице Юлиуса Фучика в связи с прокладкой газопровода. Оно продлится до 9 декабря.

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Движение транспорта и пешеходов в Казани ограничено на следующих участках:

от дома 2 по улице Стадионной до улицы Начальной — до 18 декабря. На участке проходят работы по выносу теплотрассы;

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у заезда между домом 64, корпус 1 и домом 72 по улице Юлиуса Фучика и на парковке напротив дома 72 — до 30 декабря. Это связано с выносом подземных сетей.

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Напомним, что в Казани до 30 ноября продлили ограничение движение транспорта по улице Олонецкой.



Татьяна Демина