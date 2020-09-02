Суд продлил арест экс-журналиста Сафронова

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В среду, 2 сентября, Лефортовский суд Москвы принял решение оставить в СИЗО обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова.

«Удовлетворить ходатайство следствия о продлении Сафронову меры пресечения в виде содержания под стражей на три месяца и одни сутки, до 7 декабря», — передает ТАСС слова судьи.

«Мы рассчитываем на абсолютное детальное разбирательство в соответствии с законом РФ», — прокомментировал сегодня дело Сафронова пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, Сафронов был задержан в начале июля. ФСБ и Следком полагают, что бывший журналист причастен к госизмене. Еще недавно он работал сначала в «Коммерсанте», затем в «Ведомостях». Главной специализацией журналиста было вооружение и оборонная промышленность. Весной этого года он перешел на работу в Роскосмос, став советником Дмитрия Рогозина.