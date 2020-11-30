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Алина Загитова создала свою страничку в TikTok

11:37, 30.11.2020
Алина Загитова создала свою страничку в TikTok
Фото: instagram.com/azagitova

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова зарегистрировалась в социальной сети TikTok. Об этом фигуристка сообщила в сторис своего «Инстаграма».

«Решила попробовать», — подписала Загитова сторис.

Фото: скриншот сторис из instagram.com/azagitova

За несколько часов на аккаунт фигуристки подписались около 4 тысяч пользователей. Сейчас на ее страничке в TikTok опубликовано три поста.

Напомним, ранее видео с короткой программой Загитовой набрало более 10 миллионов просмотров на Youtube.

СпортФигурное катаниеОбщество
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