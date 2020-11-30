Алина Загитова создала свою страничку в TikTok
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова зарегистрировалась в социальной сети TikTok. Об этом фигуристка сообщила в сторис своего «Инстаграма».
«Решила попробовать», — подписала Загитова сторис.
За несколько часов на аккаунт фигуристки подписались около 4 тысяч пользователей. Сейчас на ее страничке в TikTok опубликовано три поста.
Напомним, ранее видео с короткой программой Загитовой набрало более 10 миллионов просмотров на Youtube.СпортФигурное катаниеОбщество
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