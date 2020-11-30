Алина Загитова создала свою страничку в TikTok

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова зарегистрировалась в социальной сети TikTok. Об этом фигуристка сообщила в сторис своего «Инстаграма».

«Решила попробовать», — подписала Загитова сторис.

Фото: скриншот сторис из instagram.com/azagitova

За несколько часов на аккаунт фигуристки подписались около 4 тысяч пользователей. Сейчас на ее страничке в TikTok опубликовано три поста.

Напомним, ранее видео с короткой программой Загитовой набрало более 10 миллионов просмотров на Youtube.