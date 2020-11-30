Работникам «Ак Барс Металла» выплатили долги по зарплате на сумму более 16 млн рублей

В Татарстане после проверки прокуратуры работникам челнинского «Ак Барс Металла» выплатили долги по заработной плате на сумму более 16 млн рублей. Пресс-служба ведомства сообщает, что 282 работникам предприятия не выплатили зарплату за август и сентябрь 2020 года.

Прокуратура возбудила в отношении «Ак Барс Металл» дело об административном правонарушении, а на адрес руководителя предприятия внесено представление об устранении нарушений. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее директора «Ак Барс Металла» Якова Карпова дисквалифицировали на год. Причина — систематическая невыплата зарплаты работникам. Отметим, что он уже не один раз подвергался административному наказанию за этот вид правонарушения. Сейчас руководителем предприятия является Данис Хайруллин.

Маргарита Саха