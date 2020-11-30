УФАС по РТ встало на защиту казанского тренера по карате, которому отказали в аренде спортзала для занятий

УФАС по Татарстану завело дело в отношении исполкома Казани из-за отказа тренеру по карате арендовать зал в одной из школ города для занятий с детьми.

Осенью прошлого года тренер по карате-кекусинкай и по совместительству президент Национального союза карате Татарстана Ильсур Фаздалов решил арендовать спортзал школы №82. Однако исполком города и экспертная комиссия, которые принимают решение о сдаче площадей, усомнились в том, что работать с тренером безопасно.

Все дело в том, что Фаздалов — не член и тренер аккредитованной спортивной федерации, а его ИП и Национальный союз карате РТ не аккредитованы в Минспорта республики «ни по одному из видов спорта, не входят в реестр профессионального сообщества единоборцев, спортивных федераций и организаций, развивающих боевые искусства и спортивные единоборства на территории Татарстана».



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В ходе разбирательства проверяющие УФАС по РТ пришли к выводу, что Фаздалову не должны были отказывать, исходя из этих оснований. Во-первых, членство в аккредитованной спортивной федерации «носит исключительно рекомендательный характер и не подразумевает обязательности исполнения». Также, согласно закону, предприниматель может быть тренером «без необходимости получения лицензии на осуществление образовательной деятельности».



По мнению антимонопольщиков, в действиях исполкома Казани можно усмотреть все признаки нарушения закона о защите конкуренции, которые выражаются в «создании дискриминационных условий доступа к муниципальному имуществу» для Ильсура Фаздалова.



В мэрии Казани сообщили: «Есть определенные требования к желающим арендовать зал. В данном случае они не были соблюдены. Мы готовы пояснить на заседании, которое состоится 1 декабря».



Подробности запутанной истории — в материале «Реального времени».