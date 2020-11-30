Квартальнов: «Три шайбы Доуса для нас не сюрприз, он может играть еще лучше»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов высказался о победе казанцев над «Северсталью» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Для нас все сложилось здорово, единственное — в первом периоде была пара наложений, гол пропустили. А так — третий период был хороший, мы довольны игрой», — сказал тренер.

Тимур и его команда шайбе «Иди отсюда!» pic.twitter.com/z7rOqNEkNg — ХК Ак Барс (@hcakbars) November 29, 2020

Квартальнов также отметил игру Найджела Доуса, который оформил в этом матче хет-трик и вышел в лидеры среди снайперов команды. Рулевой казанцев полагает, что нападающий может играть еще лучше.

«Для нас три шайбы Найджела не какой-то сюрприз, их тройка очень хорошо играет, в ней можно и отдавать, и завершать атаки. Я уверен, что он может играть и еще лучше, сегодня все сложилось хорошо», — считает Квартальнов.

Кепки на лёд! Доус забивает третью и выходит на первое место в списке снайперов команды! pic.twitter.com/H20LoxuDLl — ХК Ак Барс (@hcakbars) November 29, 2020

Кроме этого тренеру казанцев понравилась корректная игра его подопечных. За весь матч с «Северсталью» хоккеисты «Ак Барса» удалялись лишь пять раз.

«Конечно, мы довольны. Но теперь хочется, чтобы мы побольше удалений на себе зарабатывали, чтобы чаще играть в большинстве», — приводит слова Квартальнова пресс-служба клуба.

56' Удаляют и Яковлева и Кормье. Но ведь Патрис на самом деле не грубый парень — вы посмотрите на него! pic.twitter.com/g3V9mkxIWm — ХК Ак Барс (@hcakbars) November 29, 2020

Благодаря победе над «Северсталью» (5:2) казанская команда продолжила лидировать в Восточной конференции. После 32 матчей в регулярном чемпионате КХЛ «Ак Барс» набрал 48 очков и занимает первое место на Востоке.