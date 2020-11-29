«Ак Барс» дома обыграл «Северсталь», Доус оформил хет-трик
«Ак Барс» дома обыграл череповецкую «Северсталь» (5:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Хет-триком в составе казанской команды отметился нападающий Найджел Доус. Еще по голу забросили Кирилл Петров, открывший счет, и Андрей Педан, установивший окончательный результат на табло.
Дома и СТЕНЫ помогают!— ХК Ак Барс (@hcakbars) November 29, 2020
Результативное возвращение Яруллина и прекрасное голевое чутьё Доуса — это наша третья шайба в матче! pic.twitter.com/CFg6epORxs
Одну голевую передачу в свой актив записал голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов.
Впервые после травмы на льду появился защитник Альберт Яруллин, а форвард Джастин Азеведо пропустил встречу.
«Ак Барс» — «Северсталь» — 5:2 (3:1, 2:1, 0:0)
Голы:
1:0 Петров (Педан, Билялов, 04:47)
2:0 Доус (Юдин, Да Коста, 05:11)
2:1 Петунин (Виттасмяки, Кодола, 08:08)
3:1 Доус (Яруллин, Журавлев, 18:26)
4:1 Доус (Кормье, 24:43)
4:2 Яковлев (Кудако, 35:38)
5:2 Педан (Хенкель, Доус, 38:17).
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