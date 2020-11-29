Путин попросил чиновников не снимать шапки на морозе

Президент России Владимир Путин попросил чиновников из Сибири не снимать шапки из-за холодной погоды.

Данное обращение прозвучало во время видеоконференции, в которой приняли участие вице-премьер Виктория Абрамченко, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, полпред президента в СФО Сергей Меняйло и мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин. Они сняли капюшоны и головные уборы, как только президент вышел на связь. Мэр Усолья-Сибирского перед началом и вовсе отбросил шапку в сторону.

«Наденьте шапки, холодно — уши замерзнут. Серьезно, оденьтесь. Ну что вы. Заболеете еще, не хватало», — передают слова Путина «Вести».

В начале ноября Путин раскритиковал губернаторов регионов за недочеты в борьбе с коронавирусом. Он обратил внимание на доклады ОНФ об отсутствии лекарств в аптеках, долгое ожидание врачей, невозможность дозвониться в скорую помощь.

