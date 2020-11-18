Путин — губернаторам: «Личную ответственность с вас никто не снимал»
Регионы раскритиковали за проблемы с койками и контрактами
На утро вчерашнего дня в России было занято почти 81% коечного фонда, и загруженность выше этого показателя наблюдается в 46 регионах страны, сообщила сегодня вице-премьер РФ Татьяна Голикова президенту России Владимиру Путину. В 10 регионах занято более 90%, в трех — более 95%. Это Чувашия, Орловская область и Севастополь. Остальные проблемные регионы — это Ивановская, Пензенская, Самарская, Иркутская и Омская области, а также Мордовия и Республика Коми.
Также Голикова рассказала, как расходуются федеральные средства, выделенные на борьбу с коронавирусом. Всего регионы заключили контракты на 1,9 млрд рублей из 10 млрд рублей. На 100% законтрактованы четыре региона — Башкирия, Амурская область, Пермский край и Чукотский АО. 46 регионов же не заключили ни одного контракта, объясняя это различными причинами — от отсутствия предложений на рынке до затянувшейся работы с документацией. «Мы считаем, что эти причины аргументами в таких сложных условиях не являются, и просим ускорить эту работу», — добавила Голикова.
Кроме того, Голикова анонсировала выпуск вакцины от коронавируса, разработанной центром «Вектор», в гражданский оборот. После госрегистрации вакцины «Спутник V» в гражданский оборот выпущено 58 тыс. доз, в ноябре планируется выпустить более 653 тыс., а в декабре — 2,2 млн. Путин позже поручил увеличить количество выпускаемых в оборот вакцин.
Начата третья фаза пострегистрационных исследований вакцины. Сегодня получено разрешение на трех площадках, в том числе в Москве и Московской области, а уже завтра будут вовлечены еще три площадки в других регионах, в числе которых Татарстан. При этом в республиканском Минздраве «Реальному времени» сообщили, что пока не располагают информацией о готовящихся испытаниях.
«Вектор», не дожидаясь результатов пострегистрационных клинических исследований, начал наработку вакцины для введения ее в гражданский оборот. И мы ожидаем, что уже небольшие объемы поступят до 10 декабря, для того чтобы прививать население Российской Федерации», — сказала Голикова.
— Чтобы напрягать и ругать регионы, надо им еще и помогать, — прокомментировал Путин ситуацию с коечным фондом в регионах.
В ответ Голикова сообщила, что помощь по линии правительства регионам оказывается в ежедневном режиме. «Другое дело, что регионы балансируют между оказанием помощи больным с ковидом и сохранением плана помощи больным с неинфекционными заболеваниями. […] Напряжение на врачебный персонал очень высокое. Мы не прямо жестко регионы критикуем, мы говорим, что там большой напряг по ситуации».
После Путин обратился уже к главам регионов.
— Уважаемые коллеги, вы получили широкие полномочия для реализации мер по борьбе с инфекцией. И эту личную ответственность за принятые — надеюсь, принятые вовремя — решения или, к сожалению, непринятые иногда, вот эту личную ответственность никто не снимал. И не нужно приукрашивать ситуацию. Благостные отчеты, замалчивания никому не нужны.
Путин обратил внимание на доклады ОНФ (о них ниже) об отсутствии лекарств в аптеках, долгое ожидание врачей, невозможность дозвониться в скорую помощь — решать эти проблемы президент призвал ежечасно. Вместе с тем президент поручил Минфину оказать поддержку тем регионам, которые сейчас нуждаются в деньгах.
Какие изъяны в медицине регионов нашел ОНФ
О ситуации с медпомощью в регионах доложил глава исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов.
- В 30% аптек, которые изучили представители ОНФ, отсутствуют противовирусные препараты из числа рекомендованных Минздравом. Самый востребованный — «Фавипиравир» — отсутствует в 85% аптек. В 40% аптек отсутствуют антикоагулянты. Лучше ситуация по антибиотикам — их нет только в 9%.
- В тех регионах, где бесплатная доставка лекарств уже организована (не запущена она в 42 регионах, в Татарстане она пока работает только в тестовом режиме), организована она в целом неплохо — доставляется день в день при постановке диагноза или на следующий день.
- Существуют сложности с вызовом врача на дом — тяжело дозвониться в поликлинику, врачи далеко не всегда приходят день в день или даже на следующий день. Среди регионов с тяжелой ситуацией названы Хабаровск и Еврейская автономная область. ОНФ в качестве решения предложил более плотно заняться транспортным обеспечением медработников.
- Есть проблемы с возможностью дозвониться в скорую — по данным операторов связи, 18% абонентов не могут с первого раза связаться со скорой помощью.
- Также пациенты жалуются на долгое ожидание в приемных покоях стационаров. Среднее время ожидания — 49 минут, однако есть регионы, где ждут и по два часа. Кузнецов назвал и положительные примеры — в Татарстане для разгрузки приемных покоев привлекли волонтеров, что позволило снизить время ожидания.
- Кузнецов также упомянул, что в некоторых регионах врачи, которые болеют в легкой форме, помогают своим коллегам, например на телефоне, и, возможно, стоит этот опыт расширить. Но эта реплика вызвала бурную реакцию Владимира Путина — тот сравнил деятельность врачей с подвигами героев времен Великой Отечественной и отметил, что такую самоотверженность можно поощрять, ее пропагандировать, но обязать — нельзя.
Как эти проблемы планирует решать правительство
Глава Минздрава Михаил Мурашко после этого ответил на некоторые из претензий ОНФ.
- Для бесперебойного обеспечения лекарствами еще весной были установлены требования о неснижаемом остатке лекарств, таким образом, в стационарах снабжение остается стабильным. А вот амбулаторная часть находится, как выразился министр, «в определенном напряжении». Чтобы компенсировать дефицит препаратов, Минздрав совместно с Минпромторгом и производителями наращивают производства и открывают новые площадки.
- Позже глава Минпромторга Денис Мантуров добавил, что производители лекарств переходят на прямые поставки препаратов медучреждениям и рознице, а в ноябре — декабре, по его словам, фармпромышленность готова нарастить выпуск лекарств более чем в три раза — в первую очередь по дефицитным лекарствам.
- Сегодня на оказании медпомощи больным с коронавирусом работают 510 тыс. медработников, среди них 10% — студенты. Путин предложил поощрять дополнительными выплатами по 7—10 тыс. рублей в месяц студентов-медиков, которые участвуют в борьбе с COVID-19.
- Также Михаил Мурашко рассказал, что по всей стране медработникам выделено уже 8 тысяч машин. Однако этого еще недостаточно — не хватает еще как минимум 2,7 тысячи автомобилей. Решать это Минздрав планирует в рамках выделенных 10 миллиардов рублей. Промышленность РФ до конца года готова дополнительно поставить 140 машин скорой помощи и до 2 тысяч легковых авто для врачей, добавил Мантуров.
- Ситуацию с транспортом Путин долго обсуждал с участниками совещания — в частности, он еще раз указал на неэффективность расходования федеральных средств, выделенных на борьбу с коронавирусом.
- Вопрос связи вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко пообещал «оперативно закрыть» с использованием виртуальных операторов связи.
— В целом по стране ситуация непростая, но контролируемая. В отдельных субъектах Федерации обстановка является, прямо скажем, сложной. Число заболевших растет, самое тревожное — повышается уровень смертности. Относительно низкие показатели регионов тоже не должны нас успокаивать — должны возникать вопросы о качестве диагностики и своевременном выявлении болезни, — резюмировал Путин.
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