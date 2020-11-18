Путин — губернаторам: «Личную ответственность с вас никто не снимал»

Регионы раскритиковали за проблемы с койками и контрактами

На утро вчерашнего дня в России было занято почти 81% коечного фонда, и загруженность выше этого показателя наблюдается в 46 регионах страны, сообщила сегодня вице-премьер РФ Татьяна Голикова президенту России Владимиру Путину. В 10 регионах занято более 90%, в трех — более 95%. Это Чувашия, Орловская область и Севастополь. Остальные проблемные регионы — это Ивановская, Пензенская, Самарская, Иркутская и Омская области, а также Мордовия и Республика Коми.

Также Голикова рассказала, как расходуются федеральные средства, выделенные на борьбу с коронавирусом. Всего регионы заключили контракты на 1,9 млрд рублей из 10 млрд рублей. На 100% законтрактованы четыре региона — Башкирия, Амурская область, Пермский край и Чукотский АО. 46 регионов же не заключили ни одного контракта, объясняя это различными причинами — от отсутствия предложений на рынке до затянувшейся работы с документацией. «Мы считаем, что эти причины аргументами в таких сложных условиях не являются, и просим ускорить эту работу», — добавила Голикова.

Кроме того, Голикова анонсировала выпуск вакцины от коронавируса, разработанной центром «Вектор», в гражданский оборот. После госрегистрации вакцины «Спутник V» в гражданский оборот выпущено 58 тыс. доз, в ноябре планируется выпустить более 653 тыс., а в декабре — 2,2 млн. Путин позже поручил увеличить количество выпускаемых в оборот вакцин.

Голикова анонсировала выпуск вакцины от коронавируса, разработанной центром «Вектор», в гражданский оборот. Фото kremlin.ru

Начата третья фаза пострегистрационных исследований вакцины. Сегодня получено разрешение на трех площадках, в том числе в Москве и Московской области, а уже завтра будут вовлечены еще три площадки в других регионах, в числе которых Татарстан. При этом в республиканском Минздраве «Реальному времени» сообщили, что пока не располагают информацией о готовящихся испытаниях.

«Вектор», не дожидаясь результатов пострегистрационных клинических исследований, начал наработку вакцины для введения ее в гражданский оборот. И мы ожидаем, что уже небольшие объемы поступят до 10 декабря, для того чтобы прививать население Российской Федерации», — сказала Голикова.

— Чтобы напрягать и ругать регионы, надо им еще и помогать, — прокомментировал Путин ситуацию с коечным фондом в регионах.

В ответ Голикова сообщила, что помощь по линии правительства регионам оказывается в ежедневном режиме. «Другое дело, что регионы балансируют между оказанием помощи больным с ковидом и сохранением плана помощи больным с неинфекционными заболеваниями. […] Напряжение на врачебный персонал очень высокое. Мы не прямо жестко регионы критикуем, мы говорим, что там большой напряг по ситуации».

Начата третья фаза пострегистрационных исследований вакцины. Фото mos.ru

После Путин обратился уже к главам регионов.

— Уважаемые коллеги, вы получили широкие полномочия для реализации мер по борьбе с инфекцией. И эту личную ответственность за принятые — надеюсь, принятые вовремя — решения или, к сожалению, непринятые иногда, вот эту личную ответственность никто не снимал. И не нужно приукрашивать ситуацию. Благостные отчеты, замалчивания никому не нужны.

Путин обратил внимание на доклады ОНФ (о них ниже) об отсутствии лекарств в аптеках, долгое ожидание врачей, невозможность дозвониться в скорую помощь — решать эти проблемы президент призвал ежечасно. Вместе с тем президент поручил Минфину оказать поддержку тем регионам, которые сейчас нуждаются в деньгах.

Какие изъяны в медицине регионов нашел ОНФ

О ситуации с медпомощью в регионах доложил глава исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов.

В 30% аптек, которые изучили представители ОНФ, отсутствуют противовирусные препараты из числа рекомендованных Минздравом. Самый востребованный — «Фавипиравир» — отсутствует в 85% аптек. В 40% аптек отсутствуют антикоагулянты. Лучше ситуация по антибиотикам — их нет только в 9%.

В тех регионах, где бесплатная доставка лекарств уже организована (не запущена она в 42 регионах, в Татарстане она пока работает только в тестовом режиме), организована она в целом неплохо — доставляется день в день при постановке диагноза или на следующий день.

В 30% аптек, которые изучили представители ОНФ, отсутствуют противовирусные препараты из числа рекомендованных Минздравом. Фото Маргариты Головатенко

Существуют сложности с вызовом врача на дом — тяжело дозвониться в поликлинику, врачи далеко не всегда приходят день в день или даже на следующий день. Среди регионов с тяжелой ситуацией названы Хабаровск и Еврейская автономная область. ОНФ в качестве решения предложил более плотно заняться транспортным обеспечением медработников.

Есть проблемы с возможностью дозвониться в скорую — по данным операторов связи, 18% абонентов не могут с первого раза связаться со скорой помощью.

Также пациенты жалуются на долгое ожидание в приемных покоях стационаров. Среднее время ожидания — 49 минут, однако есть регионы, где ждут и по два часа. Кузнецов назвал и положительные примеры — в Татарстане для разгрузки приемных покоев привлекли волонтеров, что позволило снизить время ожидания.

Кузнецов также упомянул, что в некоторых регионах врачи, которые болеют в легкой форме, помогают своим коллегам, например на телефоне, и, возможно, стоит этот опыт расширить. Но эта реплика вызвала бурную реакцию Владимира Путина — тот сравнил деятельность врачей с подвигами героев времен Великой Отечественной и отметил, что такую самоотверженность можно поощрять, ее пропагандировать, но обязать — нельзя.

Михаил Мурашко рассказал, что по всей стране медработникам выделено уже 8 тысяч машин. Фото minzdrav.gov.ru

Как эти проблемы планирует решать правительство

Глава Минздрава Михаил Мурашко после этого ответил на некоторые из претензий ОНФ.

Для бесперебойного обеспечения лекарствами еще весной были установлены требования о неснижаемом остатке лекарств, таким образом, в стационарах снабжение остается стабильным. А вот амбулаторная часть находится, как выразился министр, «в определенном напряжении». Чтобы компенсировать дефицит препаратов, Минздрав совместно с Минпромторгом и производителями наращивают производства и открывают новые площадки.

Позже глава Минпромторга Денис Мантуров добавил, что производители лекарств переходят на прямые поставки препаратов медучреждениям и рознице, а в ноябре — декабре, по его словам, фармпромышленность готова нарастить выпуск лекарств более чем в три раза — в первую очередь по дефицитным лекарствам.

Сегодня на оказании медпомощи больным с коронавирусом работают 510 тыс. медработников, среди них 10% — студенты. Путин предложил поощрять дополнительными выплатами по 7—10 тыс. рублей в месяц студентов-медиков, которые участвуют в борьбе с COVID-19.

Также Михаил Мурашко рассказал, что по всей стране медработникам выделено уже 8 тысяч машин. Однако этого еще недостаточно — не хватает еще как минимум 2,7 тысячи автомобилей. Решать это Минздрав планирует в рамках выделенных 10 миллиардов рублей. Промышленность РФ до конца года готова дополнительно поставить 140 машин скорой помощи и до 2 тысяч легковых авто для врачей, добавил Мантуров.

«Относительно низкие показатели регионов тоже не должны нас успокаивать — должны возникать вопросы о качестве диагностики и своевременном выявлении болезни», — резюмировал Путин. Фото kremlin.ru

Ситуацию с транспортом Путин долго обсуждал с участниками совещания — в частности, он еще раз указал на неэффективность расходования федеральных средств, выделенных на борьбу с коронавирусом.

Вопрос связи вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко пообещал «оперативно закрыть» с использованием виртуальных операторов связи.

— В целом по стране ситуация непростая, но контролируемая. В отдельных субъектах Федерации обстановка является, прямо скажем, сложной. Число заболевших растет, самое тревожное — повышается уровень смертности. Относительно низкие показатели регионов тоже не должны нас успокаивать — должны возникать вопросы о качестве диагностики и своевременном выявлении болезни, — резюмировал Путин.

Александр Артемьев