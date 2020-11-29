В Башкирии во время охоты погиб замглавы отдела МЧС региона

Заместитель начальника отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы по Уфе Главного управления МЧС по Башкирии Ренат Абдульманов был застрелен во время охоты.

Абдульманов во время своего отпуска находился на охоте в Куюргазинском районе вблизи населенного пункта Красный Восток. Там он получил пулевое ранение в плечо, передает ТАСС.

Источник информагентства в экстренных службах республики добавил, что 39-летний Абдульманов был на охоте вместе с друзьями, находился в загоне. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

Фото: surb.sledcom.ru



По факту смерти мужчины следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). По версии следствия, группа из пятерых мужчин охотилась в лесопосадке, один из них заметил пробегающего лося и выстрелил, не убедившись, что в зоне поражения нет людей. Охотники донесли раненого до автомобиля и отвезли в больницу, где врачи констатировали его смерть.

В отношении подозреваемого — 62-летнего жителя Куюргазинского района — избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вчера СМИ сообщили о смерти заместителя главы закрытого города Новоуральска Михаила Черницкого. Он погиб во время охоты.



Татьяна Леухина