В Свердловской области на охоте погиб замглавы Новоуральска

В Свердловской области погиб заместитель главы закрытого города Новоуральска Михаил Черницкий. Следственный комитет по городу Алапаевску СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Сейчас по делу назначены необходимые судебные экспертизы. Орудие, из которого был произведен выстрел, следователи изъяли, рассказали ТАСС в пресс-службе управления СК по региону.

Фото: sledcom.ru

По данным местного портала E1.ru, 58-летний чиновник погиб во время охоты минувшей ночью. Стрельба произошла на территории Алапаевского района.

В конце сентября в Татарстане задержали браконьеров из Ульяновска, которые охотились ночью на территории охотхозяйства «Вепрь» Камско-Устьинского района республики.

