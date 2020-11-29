«Рубин» — ЦСКА: Медведев, Старфельт и Игнатьев начнут с первых минут

Тренерские штабы команд определились с составами на матч «Рубин» — ЦСКА в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

Леонид Слуцкий оставил в запасе голкипера Юрия Дюпина, из-за ошибок которого казанцы пропускали в двух матчах подряд. В состав также вернулись ранее отсутствовавшие защитник Карл Старфельт и нападающий Иван Игнатьев. При этом Хван Ин Бом и Джордже Деспотович остались в заявке.

У ЦСКА с первых минут на поле появится экс-полузащитник «Рубина» Ильзат Ахметов.

Встреча в Казани начнется в 16.30 по мск.