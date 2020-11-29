Умер актер Дэвид Проузер, сыгравший Дарта Вейдера

Стало известно о смерти актера Дэвида Проузера, исполнившего роль Дарта Вейдера в классической трилогии «Звездных войн». Он умер в Великобритании на 86-м году жизни.

О смерти актера сообщили на странице агентства Bowington Management в Facebook, представляющего его интересы. Причины ухода не названы.

Фото: commons.wikimedia.org

«С большой грустью мы вынуждены сообщить, что наш клиент Дэвид Проуз скончался вчера утром в возрасте 85 лет», — говорится в сообщении.



Ольга Плешкова