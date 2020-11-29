В Татарстане планируют бороться с дольщиками-инвесторами

В Татарстане планируют бороться с дольщиками-инвесторами на федеральном уровне. Об этом в программе «Интервью без галстука» рассказал директор Фонда обманутых дольщиков Татарстана Иван Новиков.

Новиком объяснил, что не всегда обманутые дольщики — это обычные семьи, купившие недвижимость. Примерно 10—15% от общего числа дольщиков являются инвесторами, которые приобретают недвижимость для дальнейшей перепродажи.

По мнению Новикова, необходимо страховать приобретенное жилье по типу страхования вкладов в банках. Например, тот, кто скупает большое количество квадратных квартир, должен претендовать на определенное количество квадратных метров. Остальное приобретается под ответственность покупателя.



Ранее Татарстан оказался в числе лидеров по строительству жилья для обманутых дольщиков.



Ольга Плешкова