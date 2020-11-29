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В Татарстане планируют бороться с дольщиками-инвесторами

08:20, 29.11.2020 4
В Татарстане планируют бороться с дольщиками-инвесторами
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане планируют бороться с дольщиками-инвесторами на федеральном уровне. Об этом в программе «Интервью без галстука» рассказал директор Фонда обманутых дольщиков Татарстана Иван Новиков.

Новиком объяснил, что не всегда обманутые дольщики — это обычные семьи, купившие недвижимость. Примерно 10—15% от общего числа дольщиков являются инвесторами, которые приобретают недвижимость для дальнейшей перепродажи.

По мнению Новикова, необходимо страховать приобретенное жилье по типу страхования вкладов в банках. Например, тот, кто скупает большое количество квадратных квартир, должен претендовать на определенное количество квадратных метров. Остальное приобретается под ответственность покупателя.

Ранее Татарстан оказался в числе лидеров по строительству жилья для обманутых дольщиков.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 08:49
    Любое производство держится на инвесировании или кредитах. Мало у кого есть деньги.
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  • Анонимно 08:49
    В нашу страну опасно инвестировать.
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  • Анонимно 08:50
    Сам то понял что сказал . Есть такое слово рынок , бизнес. Сколько хочу столько покупаю на сколько позволяют средства .Что тут плохого для государства после уплаты налога. Купил продал . Весь мир так живёт .
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  • Анонимно 08:57
    Бред. То есть вся проблема в инвесторах, которые дают работу строителям, поддерживают «бурный» рост чахлой экономики? Не в недобросовестных застройщиках которые не могут исполнить обязательств? Какие непорядочные инвесторы оказывается - в квартиры вкладываются.... Во всем цивилизованном мире инвесторов холят и лелеят, а у нас «враги народа»! Скоро «шариковы» предложат лишние метры изымать.
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