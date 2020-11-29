Финалисту шоу «Ты супер» из Татарстана обещали оборудовать студию до конца года

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Необходимую аппаратуру для студии домашней звукозаписи для участника телешоу «Ты супер!» из Мензелинска Данилы Новикова местные власти пообещали установить до конца года. Профессиональную аппаратуру необходимо заказывать.

О том, что ему подарили студию звукозаписи для квартиры, Данила узнал в финале шоу. Как сообщила «Татар-информ» глава аппарата совета Мензелинского района Эльвира Хабибуллина, часть оборудования еще необходимо дозаказать в Казани. Даниле собирались записать сюжет на телевидении, для этого власти одолжили нужную аппаратуру в районном Доме культуры, договорившись с доукомплектацией в будущем.

«Сейчас мы ищем спонсоров для этой покупки, общая стоимость оборудования составляет примерно 108 тыс. рублей. До конца года, я думаю, все уже будет», — заключила Эльвира Хабибуллина.

Ранее 14-летний Данила Новиков из Мензелинска вышел в полуфинал международного вокального конкурса «Ты супер!» на канале НТВ. В отличие от других шоу похожих форматов в нем принимают участие талантливые дети с непростой судьбой — оставшиеся без родителей, воспитанники детских домов и школ-интернатов.



Ольга Плешкова