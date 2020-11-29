Финалисту шоу «Ты супер» из Татарстана обещали оборудовать студию до конца года
Необходимую аппаратуру для студии домашней звукозаписи для участника телешоу «Ты супер!» из Мензелинска Данилы Новикова местные власти пообещали установить до конца года. Профессиональную аппаратуру необходимо заказывать.
О том, что ему подарили студию звукозаписи для квартиры, Данила узнал в финале шоу. Как сообщила «Татар-информ» глава аппарата совета Мензелинского района Эльвира Хабибуллина, часть оборудования еще необходимо дозаказать в Казани. Даниле собирались записать сюжет на телевидении, для этого власти одолжили нужную аппаратуру в районном Доме культуры, договорившись с доукомплектацией в будущем.
«Сейчас мы ищем спонсоров для этой покупки, общая стоимость оборудования составляет примерно 108 тыс. рублей. До конца года, я думаю, все уже будет», — заключила Эльвира Хабибуллина.
Ранее 14-летний Данила Новиков из Мензелинска вышел в полуфинал международного вокального конкурса «Ты супер!» на канале НТВ. В отличие от других шоу похожих форматов в нем принимают участие талантливые дети с непростой судьбой — оставшиеся без родителей, воспитанники детских домов и школ-интернатов.
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