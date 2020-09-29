В Татарстане с помощью прибора ночного видения выследили браконьеров из Ульяновской области

В Татарстане задержали браконьеров из Ульяновска, которые охотились на территории охотхозяйства «Вепрь» Камско-Устьинского района республики.

Как рассказали в ведомстве, сотрудник Госкомитета по биоресурсам услышал выстрелы. Вместе с егерями прочесали местность, в течение 15 минут изучили территорию и осмотрели предполагаемые пути движения браконьеров. В результате был выявлен автомобиль с государственными номерами, принадлежавшими Ульяновской области.

Были перекрыты все выезды из леса. В темное время суток специалисты вели наблюдение с помощью специальных приборов — тепловизоров. Браконьеров задержали, они успели добыть два кабана и три самки зайца-русака. Ущерб составил 195 тысяч рублей.

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Было изъято шесть единиц огнестрельного оружия, автомобиль помещен на штрафстоянку. Возбуждено уголовное дело.



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