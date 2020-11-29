На Баумана в Казани можно бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ

Фото: пресс-служба ﻿АБНО «Новый век»

В Казани стартовала кампания по бесплатному анонимному тестированию на ВИЧ-инфекцию «Тест для победы». С 27 ноября по 1 декабря тест-мобили будут проверять на ВИЧ всех желающих в Казани, Альметьевске и Набережных Челнах.

Тест-мобили будут стоять до 1 декабря в Казани на улице Баумана возле часов с 12.00 до 16.00 (ежедневно). 28 ноября тест-мобиль дежурил в Альметьевске на улице Ленина, 21. 30 ноября он отправится в Набережные Челны, на площадку перед ТЦ «Палитра» — проспект Мира, 49а, и будет принимать желающих с 11.00 до 15.00.



Фото: realnoevremya.ru

Тестирование будет проходить на бесплатной основе и полностью анонимно, передает пресс-служба АБНО «Новый век».



Ольга Плешкова