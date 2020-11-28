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В Татарстане ночью ожидается мокрый снег и до -8 градусов

17:28, 28.11.2020
В Татарстане ночью ожидается мокрый снег и до -8 градусов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане этой ночью синоптики Гидрометцентра РТ прогнозируют мокрый снег, туман и до -8 градусов. На дорогах гололедица.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по РТ, туман на территории республики ожидается с 18 часов 28 ноября до 10 часов 29 ноября.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На этой неделе профессор КФУ Юрий Переведенцев сообщил, что до конца ноября в Татарстане ожидается аномально теплая погода благодаря пришедшему на территорию республики северо-западному циклону.

Общество Татарстан
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