С субботы на воскресенье Татарстан окутает туман
МЧС Татарстана предупредило об ухудшении погодных условий на территории республики. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
С 18:00 28 ноября до 10:00 29 ноября 2020 года на территории Татарстана и в Казани местами ожидается туман.
Спасатели рекомендуют любителям активного отдыха на природе иметь при себе исправные средства связи и приборы навигации. Водителей призывают увеличить дистанцию между машинами, а на остановках использовать жилет повышенной видимости. МЧС советует, по возможности, отказаться от дальних поездок.
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