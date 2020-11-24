Профессор КФУ рассказал об аномально теплой погоде в Татарстане в конце ноября

Фото: Максим Платонов (архив)

До конца ноября в Татарстане ожидается аномально теплая погода благодаря пришедшему на территорию республики северо-западному циклону. Снег, скорее всего, уже не растает.

По прогнозам, в ночь на 25 ноября в Татарстане ожидается снег и температура до -3°С.

«В целом же эта декада, вплоть до конца месяца, будет аномальной по температурным показателям — выше нормы. К слову, среднесуточная температура воздуха на данный момент должна составлять минус 5—6 градусов», — рассказал профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ученый предположил, что снег уже не растает, передает пресс-служба вуза. По его словам, снежный покров может растаять, только если в республику придет теплый циклон со Средиземного моря.

Днем 26 ноября ожидается до -4°С, 27 ноября — до -2°С. В выходные в столице республики ожидается облачность. В субботу и воскресенье днем термометры покажут до -1°С.