Прирост продаж автомобилей сегмента SUV на вторичном рынке в Татарстане составил 32%

Как ранее выяснило «Реальное время», российский авторынок продолжил восстанавливаться после кризиса. Продажи внедорожников и кроссоверов на вторичном авторынке в Татарстане в III квартале выросли на 32% по сравнению с предыдущим кварталом, что на 12% больше, чем в прошлом году, отмечают эксперты «Авито Авто». По данным сервиса, средняя цена одного поддержанного автомобиля по итогам III квартала составила 730 тыс. рублей, а это на 6% дороже цены в предыдущем году.

Аналитические данные говорят о росте спроса на рынке поддержанных автомобилей не только в Татарстане, но и по всей стране в целом. Прирост продаж по России составил 40% по сравнению с предыдущим кварталом и 21% по сравнению с предыдущим годом при средней цене поддержанного автомобиля сегмента SUV в 670 тыс. рублей.

Фото: wikipedia.org

В тройку лидеров по уровню спроса в стране вошли: Москва и Московская область с долей от продаж по стране — 19,6%, Санкт-Петербург и Ленинградская область — 7% и Татарстан — 3%.

Рейтинг самых популярных моделей сегмента SUV на вторичном авторынке страны возглавляют ВАЗ (Lada) 4x4 («Нива»), Chevrolet Niva и KIA Sportage.

Лидером среди наиболее продаваемых на вторичном рынке автомобилей сегмента SUV в Татарстане по итогам III квартала является ВАЗ (Lada) 4x4 («Нива») со средней ценой 205 тыс. рублей. За год средняя стоимость подержанного автомобиля этой модели выросла на 8%. На втором строчке — Chevrolet Niva, средняя цена этой модели на вторичном авторынке региона — 290 тыс. рублей, за год она увеличилась на 3%. Замыкает тройку в рейтинге востребованности KIA Sportage со средней ценой 850 тыс. рублей.

Также в рейтинг вошли Renault Duster (средняя цена — 589 тыс. рублей, динамика средней цены за год — +5%) и Toyota RAV4 (средняя цена — 1,1 млн рублей, динамика средней цены за год — +8%).