Роспотребнадзор Татарстана начал проверять ссузы республики на соблюдение антиковидных мер

Роспотребнадзор Татарстана начал проверять на соблюдение санитарных норм средние профессиональные образовательные учреждения. Об этом рассказала на совещании в Доме Правительства РТ руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Ранее была завершена проверка в 30 вузах республики. По поручению президента Татарстана было обследовано 106 учебных корпусов, общежитий, спортобъектов. В 14 из них были выявлены нарушения.

В отношении администраций заведений, где нашли нарушения, составили административные протоколы и потребуют от них привести все в норму.

Ольга Плешкова