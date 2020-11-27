Роспотребнадзор по РТ: прирост заболеваемости COVID-19 уже не такой существенный

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Заместитель главы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина на пресс-конференции сообщила что в Татарстане с сентября пока еще наблюдается прирост заболеваемости коронавирусом.

скриншот трансляции пресс-конференции

За истекший период ноября отмечается уровень заболеваемости выше октября на 6,4%. Прирост октября к сентябрю составил 69%

«Основной прирост заболеваемости у нас все-таки наблюдался в октября и сейчас несмотря на то, что мы видим прирост, он уже не такой существенный», — отметила Авдонина

Основаная доля заболевших наблюдается в Казани — 62% от общего числа.



В Татарстане за сутки было зарегистрировано 83 новых случая COVID-19. Итого на 27 ноября в Татарстане зарегистрировано 10 083 случая коронавируса.