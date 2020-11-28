Президенту Татарстана доложили об убыточных МУП и ГУП

Министр земельных и имущественных отношений Татарстана Фаниль Аглиуллин на совещании в Доме правительства доложил президенту республики Рустаму Минниханову о состоянии ГУП и МУП по итогам III квартала 2020 года.

По данным спикера, из 142 зарегистрированных в республике МУП 107 являются действующими, 15 — не работают, 13 — на стадии ликвидации, 7 — на стадии банкротства. Убыточными из них являются 52 (48%), закредитованными — 33 МУП (30,8%).

Из 14 ГУП действующими являются 12, из которых девять — прибыльные, а три — убыточные. При этом квартальные убытки характерны ежегодно, по итогам года деятельность должна оказаться прибыльной.



Ранее в Минземимуществе Татарстана рассказали о недополученных из-за пандемии доходах.



Ольга Плешкова