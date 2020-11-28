В Челнах на фоне пандемии снизилось потребление алкоголя

Потребление алкоголя за десять месяцев 2020 года в Набережных Челнах упало на 3% в сравнении с 2019-м. Об этом свидетельствуют данные ежемесячной статистики Госалкогольинспекции Татарстана.

При этом снижение потребления началось вместе с введением ограничительных мер во время пандемии COVID-19. С января по март челнинцы выпивали в среднем на 2—5% больше, чем в 2019-м. В апреле же показатели вышли на уровень прошлогодних, а затем пошли на спад.

Как пишет chelny-biz.ru, один из челнинских производителей — «Булгарпиво» — также сообщает о снижении доли пива на 4% в общих объемах продаж.

Напомним, что в начале ноября власти Челнов утвердили программу увеличения продолжительности жизни горожан на ближайшие 5 лет. Программа предполагает борьбу с нелегальной продажей алкоголя и привлечение жителей города к занятию спортом.

Александр Артемьев