«Нэфис косметикс» отбился от судебного иска на 26,18 млн и заплатит «Водоканалу» 390 тысяч

В Арбитражном суде республики вынесли решение по иску «Водоканала», потребовавшего с «Нэфис косметикс» 26,18 млн рублей компенсации за сброс в городскую канализацию стоков со сверхнормативным содержанием загрязняющих веществ Казанским химическим комбинатом им. М. Вахитова (бывшим мыловаренным и свечным заводом №1 Крестовниковых).



Суд решил, что из затребованных 26 млн рублей предприятие, которому угрожает привлечение к субсидиарной ответственности по долгам завода СМС, должно будет заплатить всего 390 тысяч с возмещением судебных расходов.



Фото: realnoevremya.ru

Отметим, что за последние 4 года «Водоканал» подал к «Нэфис Косметикс» пять исков, связанных с превышением в сточных водах ПДК загрязняющих веществ, в частности аммония. Два закончились победой муниципального предприятия и обошлись Нэфису в 5,7 млн и 2,9 млн рублей.

Подробнее об исковом заявлении «Водоканала» читайте в материале «Реального времени».