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Сегодня в Татарстане ожидается туман и снег

05:32, 27.11.2020
Сегодня в Татарстане ожидается туман и снег
Фото: tatarmeteo.ru

В пятницу, 27 ноября, в Татарстане прогнозируется облачная погода. В отдельных районах РТ возможен туман и снег.

Ветер умеренный юго-западный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в республике составит от -2°С до -7°С. В Казани ожидается от -3 до -5 градусов, в Набережных Челнах от -4°С до -6°С.

Фото: Максим Платонов

На дорогах возможно образование гололедицы.

По прогнозам синоптиков, в выходные, 28 и 29 ноября, Татарстан будет находиться под влиянием западного циклона и его атмосферных фронтов. Ожидается облачная погода со снегом, в отдельных районах возможен гололед.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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