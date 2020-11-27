Сегодня в Татарстане ожидается туман и снег

В пятницу, 27 ноября, в Татарстане прогнозируется облачная погода. В отдельных районах РТ возможен туман и снег.



Ветер умеренный юго-западный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.



По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в республике составит от -2°С до -7°С. В Казани ожидается от -3 до -5 градусов, в Набережных Челнах от -4°С до -6°С.



Фото: Максим Платонов

На дорогах возможно образование гололедицы.

По прогнозам синоптиков, в выходные, 28 и 29 ноября, Татарстан будет находиться под влиянием западного циклона и его атмосферных фронтов. Ожидается облачная погода со снегом, в отдельных районах возможен гололед.



Татьяна Демина