Синоптики рассказали о погоде на выходные в Татарстане

Фото: Максим Платонов

Синоптики Татарстана рассказали о погоде в ближайшие дни. Так, на выходных ожидается снег, в начале недели осадки прекратятся.

Завтра днем, на периферии гребня антициклона, местами пройдет небольшой снег. Ночью и утром возможен туман. Ночью будет от -6 до -14 (при прояснении) градусов. Днем ожидается от -2 до -7 градусов.

В выходные, 28 и 29 ноября, Татарстан будет находиться под влиянием западного циклона и его атмосферных фронтов. Ожидается облачная погода со снегом, в отдельных районах возможен гололед. В субботу — слабая метель. Ночью температура составит от -2 до -8 градусов, днем — от 0 до -5.

В начале следующей недели республика окажется под влиянием антициклона, осадки прекратятся. 30 ноября ночью ожидается от -4 до -9 градусов (при прояснениях до -13), днем — от -2 до -7 градусов. 1 декабря ночью — от -7 до -12 градусов (при прояснениях до -17), днем — от -3 до -8 градусов.

