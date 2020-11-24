Российская вакцина «Спутник V» показала эффективность в 95%

На 42-й день исследований российская вакцина НИЦ имени Гамалеи показала эффективность в 95%.

«Предварительные данные по добровольцам на 42-й день после первой инъекции (соответствует 21 дню после второй инъекции) показывают эффективность применения вакцины выше 95%», — цитирует RT сообщение разработчиков препарата.

Фото: twitter.com/sputnikvaccine

Разработчики вакцины утверждают, что анализ выполнен по данным 18 794 добровольцев, получивших первую и вторую инъекцию вакцины «Спутник V» или плацебо. Среди тех, кто не получил настоящий препарат, выявлено 39 заболевших добровольцев по состоянию на 23 ноября.

Ранее объявлялось, что вакцина «Спутник V» эффективна на 92%. Напомним, британская фармкомпания AstraZeneca объявила об эффективности своей вакцины в 70%.