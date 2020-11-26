В Казани люди толкали трамвай, чтобы вернуть его на рельсы — видео
В Казани группа людей толкала сошедший с путей трамвай, пытаясь вернуть его на рельсы. Видео с места происшествия опубликовали в соцсети очевидцы.
На кадрах видно, как несколько человек толкают трамвай и сдвигают его с места. Удалось ли им вернуть транспорт на рельсы не сообщается.
Место схода трамвая с путей неизвестно.
Утром 24 ноября а Казани на улице Гвардейской с рельсов сошел трамвай, в результате чего образовалась пробка.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым