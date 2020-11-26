Госсовет Татарстана не поддержал законопроект, запрещающий продажу алкоголя в многоквартирных домах

В четверг на заседании Госсовета РТ депутаты отклонили законопроект, который предполагал запрет на любую розничную торговлю алкоголем в многоквартирных домах. При этом спикер республиканского парламента Фарид Мухаметшин предложил создать рабочую группу, которая займется изучением этого вопроса.

Проект закона представил депутат Ильдар Шамилов, который отметил, что на сегодня спиртным торговать можно, если вход в магазин не находится со стороны двора. По его словам, это не создает условий для снижения потребления алкоголя в республике и формирует культуру распития спиртных напитков «у дома».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Однако в Комитете по экономике обратили внимание, что такой запрет может привести к сокращению магазинов в республике более чем на 25%, передает пресс-служба республиканского парламента. Как следствие, значительно уменьшатся и налоговые поступления в бюджет РТ.

Председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин обратил внимание, что инструмент влияния в этой сфере уже существует: при нарушениях необходимо обращаться в Госалкогольинспекцию Татарстана.

«Надо дальше изучать этот вопрос. Давайте более глобально подойдем к нему. Мы же не за то, чтобы спаивать народ. Абсолютно нет. В то же время, если мы примем такой жесткий запретительный закон, то тысячи людей, которые такой предпринимательской деятельностью занимаются, поставим в еще более тяжелое положение, оставим без доходов, тем более в нынешних экономических условиях», — заключил председатель Госсовета, предложив создать рабочую группу для более детального изучения вопроса.

Евгений Калашников