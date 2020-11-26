Стали известны итоги прокурорской проверки в челнинской школе, где инвалидам давали тухлые продукты

Стали известны итоги прокурорской проверки о ненадлежащей организации питания в Набережночелнинской школе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Проверка подтвердила, что поставленные в школу продукты питания не соответствовали спецификации, предусмотренной договорами поставки. На хлебе, упакованном в пищевую пленку, отсутствовали сведения о дате изготовления и весе. Йогурт, мясные полуфабрикаты и лук либо не соответствовали заявленным требованиям, либо были испорчены.

По результатам проверки в адрес директора школы, ООО «Нива», ООО «Меркурий», КФХ Загиев И.Г., ПО «Менделеевское РайПо» внесены представления об устранении нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. Администрация школы заменила продукты.

Ранее мать одного из детей записала видеоотчет о качестве продуктов, которые предназначены для детей-инвалидов. На кадрах видны испорченный хлеб, заплесневелый лук, а в филе трески оказалось много льда.



Ольга Плешкова