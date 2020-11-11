В Челнах прокуратура проверит информацию об испорченных продуктах для детей-инвалидов

В Набережных Челнах прокуратура проверяет информацию об испорченных продуктах питания, которые выдаются детям-инвалидам. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

Проверка проходит по сообщению из СМИ. Мать одного из детей записала видеоотчет о качестве продуктов, которые предназначены для детей-инвалидов. На кадрах виден испорченный хлеб, заплесневелый лук, а в филе трески оказалось много льда.

«Надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства при организации питания указанной категории учащихся. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в прокуратуре Татарстана.

