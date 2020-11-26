Автобусы в Набережных Челнах оснащают счетчиками пассажиропотока

В Челнах автобусы оснащают счетчиками для пассажиропотока. Счетчики стоимостью 80 тысяч рублей каждый установили на двух новых больших автобусах.



Пока предприятие закупило пять автобусов с функцией «Доступная среда»: два автобуса «МАЗ» и «Кинг Лонг» и три «Газели», оборудованные площадками для проезда инвалидов-колясочников и пассажиров с детскими колясками. Автопарк планируют увеличивать, и чтобы вести учет пассажиропотока, устанавливаются счетчики, передает «Татар-Информ».

Фото: kamaz.ru

Ранее сообщалось, что администрация Челнов планирует увеличить парк больших автобусов за счет программы развития экономики моногородов.



Ольга Плешкова