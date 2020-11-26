ТПП РТ: большинство обращений от бизнеса касаются вопросов трудоустройства и подбора персонала

Фото: ТПП РТ

С начала 2020 года в Торгово-промышленную палату Республики Татарстан обратились свыше 6 тысяч человек. Большинство обращений касались вопросов трудоустройства и подбора персонала. Об этом стало известно на бизнес-завтраке «Ставка на HR», сообщает Торгово-промышленная палата РТ.

Мероприятия открыл председатель Союза «ТПП РТ» Шамиль Агеев, который отметил, что в России сейчас свыше 3,5 миллиона людей работают на удаленке. С началом весны под новые условия работы пришлось перестраиваться и руководителям, и сотрудникам компаний.

Шамиль Агеев. Фото: ТПП РТ

Ранее в Набережных Челнах во время пандемии предпринимателям оказали господдержку на 6,8 млрд рублей.

Также недавно депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий введение категории «вынужденно безработных», которые претендуют на пособие не ниже МРОТ в случае, если из-за ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, предприниматели приостановили деятельность.