Сотрудники ГИБДД Казани выйдут на поиск нетрезвых водителей

Завтра, 27 ноября, с 19.00 до 4.00 часов Госавтоинспекция Казани проведет рейд «Нетрезвый водитель», направленный на выявление пьяных водителей. Об этом сообщили в ведомстве.

За январь — октябрь 2020 года в Казани произошло 69 ДТП с участием пьяных водителей, в результате которых 6 человек погибли, 97 — получили травмы.



Нетрезвому водителю за управление автомобилем грозит 30 тысяч рублей штрафа с лишением прав на срок от полутора до двух лет.

Фото: ГИБДД РТ

Напомним, что начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников рассказал, что ГИБДД в скором времени получит новые приборы, которые позволят выявить у водителей наличие алкоголя или наркотиков в организме.