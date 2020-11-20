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У ГИБДД появятся новые приборы для выявления нетрезвых водителей

07:24, 20.11.2020 2
У ГИБДД появятся новые приборы для выявления нетрезвых водителей
Фото: realnoevremya.ru

ГИБДД в скором времени получит новые приборы, которые позволят выявить у водителей наличие алкоголя или наркотиков, рассказал начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников.

«Это не алкотестер — это средство индикации, это возможность установления употребления не только спиртных напитков, но и потребления наркотических веществ», — приводит его слова «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Инспекторы смогут определить употребление водителем алкоголя или психотропных препаратов — одна часть приборов определяет наличие веществ в слюне, другая — в выдыхаемом воздухе.

По словам Черникова, индикатор позволит «вычленить употреблявших из транспортного потока». Автоинспектор не позволит сесть такому водителю за руль снова и отправит на медосвидетельствование.

Маргарита Головатенко
Общество
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 20 ноя
    ***
    Дыхни в стакан!...
    ***
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  • Анонимно 20 ноя
    Деньги девать уже некуда! Лучше бы направили на бесплатную медицину. А то, как помочь с операцией для ребенка, попрошайничают у нищего народа. Совесть потеряли, господа!!
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