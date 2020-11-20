У ГИБДД появятся новые приборы для выявления нетрезвых водителей

ГИБДД в скором времени получит новые приборы, которые позволят выявить у водителей наличие алкоголя или наркотиков, рассказал начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников.



«Это не алкотестер — это средство индикации, это возможность установления употребления не только спиртных напитков, но и потребления наркотических веществ», — приводит его слова «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Инспекторы смогут определить употребление водителем алкоголя или психотропных препаратов — одна часть приборов определяет наличие веществ в слюне, другая — в выдыхаемом воздухе.

По словам Черникова, индикатор позволит «вычленить употреблявших из транспортного потока». Автоинспектор не позволит сесть такому водителю за руль снова и отправит на медосвидетельствование.

Маргарита Головатенко