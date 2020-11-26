Скончался самый засекреченный подводник России Алексей Буриличев

В Москве 25 ноября на 63-м году жизни скончался Герой России, начальник Главного управления глубоководных исследований Министерства обороны Алексей Буриличев.



В 1990-х годах Буриличев возглавлял командование атомной подводной лодкой К-463 «Волк», экипаж которой обнаружил новую на тот момент американскую баллистическую подводную лодку и тайно следил за ней — за это Алексей Буриличев удостоился звания Героя России.



В 2005 году Буриличев возглавил Главное управление глубоководных исследований Минобороны. Ведомство занимается исследованиями в Мировом океане, сообщает «РИА Новости».

Екатерина Андреева