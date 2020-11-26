Число зарегистрированных случаев COVID-19 за весь период в Татарстане достигло 10 тысяч
В Татарстане за минувшие сутки выявили 76 новых случаев коронавируса. Количество заболевших в республике с начала пандемии достигло 10 тысяч.
За сутки выздоровели 69 пациентов, за весь период — 8 743 человека, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
За сутки в России выявили 25 487 случаев заражения коронавирусом, это новый рекорд. Число смертей за сутки выросло на 524, что также является максимумом с начала пандемии. Всего умерли 38 062 пациента.
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