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Число зарегистрированных случаев COVID-19 за весь период в Татарстане достигло 10 тысяч

10:48, 26.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Число зарегистрированных случаев COVID-19 за весь период в Татарстане достигло 10 тысяч
Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане за минувшие сутки выявили 76 новых случаев коронавируса. Количество заболевших в республике с начала пандемии достигло 10 тысяч.

За сутки выздоровели 69 пациентов, за весь период — 8 743 человека, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Фото: стопкоронавирус.рф / статистика по Татарстану

За сутки в России выявили 25 487 случаев заражения коронавирусом, это новый рекорд. Число смертей за сутки выросло на 524, что также является максимумом с начала пандемии. Всего умерли 38 062 пациента.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан
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