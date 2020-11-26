В России обновился рекорд числа новых случаев коронавируса за сутки

За сутки в России за сутки выявили 25 487 случаев заражения коронавирусом, это новый рекорд, сообщил оперативный штаб. Всего в РФ выявлено 2 187 990 заболевших коронавирусом во всех 85 регионах.

Источник: стопокоронавирус.рф

Выписано за сутки 25 073 пациента, всего — 1 685 492 пациента. Доля вылечившихся возросла до 77% от общего числа заразившихся.

Источник: стопокоронавирус.рф

Число смертей за сутки выросло на 524, что также является максимумом с начала пандемии. Всего умерли 38 062 пациента. Условная летальность заболевания — на уровне 1,74%.