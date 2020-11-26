В Иннополисе презентуют кресло активности — аппарат для восстановления от коронавируса

Фото: Максим Платонов (архив)

На следующей неделе в Иннополисе пройдет работа Наблюдательного совета. Там рассмотрят проекты выпуска роботов для дезинфекции помещений, рассказала руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова. Кроме того, в наукограде презентуют кресло активности — аппарат для постковидного восстановления.

В Иннополисе представят мобильное приложение для зарядки электромобилей. В России сейчас создают единую сеть зарядных станций, что исключит необходимость для потребителей заключать контракты с разными электросетями.

Ранее медцентр Иннополиса начал реабилитацию пациентов, перенесших COVID-19.