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В Иннополисе презентуют кресло активности — аппарат для восстановления от коронавируса

10:39, 26.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Иннополисе презентуют кресло активности — аппарат для восстановления от коронавируса
Фото: Максим Платонов (архив)

На следующей неделе в Иннополисе пройдет работа Наблюдательного совета. Там рассмотрят проекты выпуска роботов для дезинфекции помещений, рассказала руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова. Кроме того, в наукограде презентуют кресло активности — аппарат для постковидного восстановления.

В Иннополисе представят мобильное приложение для зарядки электромобилей. В России сейчас создают единую сеть зарядных станций, что исключит необходимость для потребителей заключать контракты с разными электросетями.

Ранее медцентр Иннополиса начал реабилитацию пациентов, перенесших COVID-19.

ОбществоМедицина Татарстан
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